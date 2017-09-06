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В сгоревшем в Екатеринбурге авто обнаружили труп мужчиныСегодня в 08:25

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5 сентября.

Вечером 5 сентября 2017 года в Екатеринбурге сгорел ВАЗ-2107. Происшествие случилось на Посадской, 77, сигнал о возгорании поступил в 21.43, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На тушение пожара потребовалось чуть более часа. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в салоне авто труп мужчины.

По словам очевидца, потушить горевшую машину до приезда пожарных пытались водители проезжавших поблизости автомобилей: "Пытались две остановившихся машины потушить огнетушителями и все. Больше нечем было тушить, было бы чем тушить… Ни воды, ничего нет".

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили "Уралинформбюро", что личность погибшего пока не установлена. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. В машине нашли "шкалики". Проводится доследственная проверка.

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