×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Под Арамилем в ДТП с автобусом погиб человекСегодня в 10:34

  • Текст

Еще 12 пострадали.

Утром 6 сентября 2017 года на 4-м километре автодороги Арамиль - деревня Фомино лоб в лоб столкнулись автобус ПАЗ и грузовик Kia Bongo. Последний от удара превратился в груду металла.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на встречную полосу выехал водитель грузовика. Он скончался на месте.

По предварительным данным, пострадали 12 человек. Среди них есть тяжело травмированные.

Причины аварии выясняются.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Общественность не возражает.

Пандус проблем не решает

Пандус проблем не решает

Без человеческого участия.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×