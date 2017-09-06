Еще 12 пострадали.

Утром 6 сентября 2017 года на 4-м километре автодороги Арамиль - деревня Фомино лоб в лоб столкнулись автобус ПАЗ и грузовик Kia Bongo. Последний от удара превратился в груду металла.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на встречную полосу выехал водитель грузовика. Он скончался на месте.

По предварительным данным, пострадали 12 человек. Среди них есть тяжело травмированные.

Причины аварии выясняются.