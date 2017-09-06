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На Пермском тракте мужчина погиб под колесами Lada KalinaСегодня в 11:31

  • Текст

Он выскочил на трассу в неположенном месте.

Вечером 5 сентября 2017 года на 326-м километре трассы Пермь - Екатеринбург 18-летний водитель Lada Kalina насмерть сбил пешехода.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 42-летний мужчина выскочил на дорогу в неустановленном месте. Проводится проверка.

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