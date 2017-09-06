Заходившего на посадку.

В ночь на 6 сентября в Екатеринбурге неизвестные направили луч лазера на садящийся самолет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО.

Лазер направили ориентировочно со стороны микрорайона Химмаш, в 35 километрах от аэропорта Кольцово. Борт авиакомпании "Ямал" выполнял рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург.

Пилот смог посадить самолет. На борту находились 24 пассажира и 3 члена экипажа. Никто из них не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.