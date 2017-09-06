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Тагильчанка попала под колеса трамваяСегодня в 11:37

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Ее госпитализировали.

Вечером 5 сентября 2017 года в Нижнем Тагиле на улице Садовой трамвай сбил 39-летнюю женщину. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, женщина шла по путям навстречу трамваю. Она была пьяна.

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