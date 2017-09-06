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В каменской ИК-47 взбунтовались трое зэков Сегодня в 13:30

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Они изрезали себя и объявили голодовку.

В Каменске-Уральском в ИК-47 трое осужденных изрезали себя обломками лезвия от одноразовой бритвы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУФСИН, инцидент произошел днем 31 августа 2017 года. Осужденные за тяжкие преступления (убийство, педофилия, причинение тяжкого вреда здоровью) прибыли этапом в ИК-47 в спецавтомобиле. В машине они изрезали себе шею, руки и живот. Как выяснилось, таким образом они протестовали против отбывания наказания в каменской колонии.

Зэкам была оказана медицинская помощь. Через некоторое время они объявили голодовку. С осужденными работали медики, психологи и сотрудники администрации ИК-47.

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