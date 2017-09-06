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В Прикамье утонули два рыбакаСегодня в 14:19

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Еще один пропал.

В Пермском крае обнаружены тела двух рыбаков, пропавших ранее, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Один мужчина отправился на рыбалку 22 июля 2017 года. Его труп 2 сентября в Гремячинском районе на реке Усьва в 18 километрах ниже по течению от места рыбалки обнаружил местный охотник. Предварительная причина несчастного случая - нарушение правил безопасности на воде.

5 сентября очевидцы нашли пустую лодку, а рядом тело еще одного мужчины.

Кроме того, 6 сентября жительница Добрянского района заявила о пропаже отца. Он уехал на моторной лодке в сторону города Чермоз и не вернулся. Сейчас спасатели ищут рыбака. Сообщается, что у мужчины имеются проблемы со здоровьем.

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