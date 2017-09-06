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12-летний челябинец на ВАЗе сбил девушкуСегодня в 15:01

  • Текст

И протаранил гараж.

Вечером 5 сентября 2017 года в Челябинске на улице Толстого ВАЗ-2112 сбил 19-летнюю девушку, протаранил гараж и врезался в забор.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, за рулем легковушки находился 12-летний школьник. Девушка получила легкие травмы. Проводится проверка.

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