Ночью.

Поздним вечером 6 сентября 2017 года в поселке Горный Щит сгорел частный дом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Красной поступило в 23.10. Пламя охватило 120 "квадратов". Была угроза распространения огня на соседние постройки.

На тушении работали 5 единиц техники и 16 человек. Открытое горение было ликвидировано спустя час. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05.40.

Пострадавших нет.