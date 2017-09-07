Машину разорвало.

Поздним вечером 6 сентября 2017 года в Ханты-Мансийске на улице Гагарина Toyota Corona на большой скорости протаранила столб. 27-летний водитель иномарки скончался на месте, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД.

По словам свидетелей аварии, удар был такой силы, что машину буквально сложило пополам. Водителя зажало в салоне.

"Ехал по своей полосе. Задел бардюр и собрал столб в результате. Был жив дышал и шевелился. А когда спасатели его доставали он умер..", "Удар конечно сильный...всю морду свернуло. Движок в салоне. Не удивительно что его зажало..может бы и выжил", "Мы вообще не поняли что произошло. Бабахнуло сильно. Думали, что дом трещит по швам. Первый раз такую аварию вижу. До сих пор дрожу. Скорая ехала минуты три от силы", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).



Фото: Андрей Андреевич | vk.com