×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Югорчанин на Toyota протаранил столб и погибСегодня в 08:59

  • Текст

Машину разорвало.

Поздним вечером 6 сентября 2017 года в Ханты-Мансийске на улице Гагарина Toyota Corona на большой скорости протаранила столб. 27-летний водитель иномарки скончался на месте, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД.

По словам свидетелей аварии, удар был такой силы, что машину буквально сложило пополам. Водителя зажало в салоне.

"Ехал по своей полосе. Задел бардюр и собрал столб в результате. Был жив дышал и шевелился. А когда спасатели его доставали он умер..", "Удар конечно сильный...всю морду свернуло. Движок в салоне. Не удивительно что его зажало..может бы и выжил", "Мы вообще не поняли что произошло. Бабахнуло сильно. Думали, что дом трещит по швам. Первый раз такую аварию вижу. До сих пор дрожу. Скорая ехала минуты три от силы", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).


Фото: Андрей Андреевич | vk.com

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Общественность не возражает.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×