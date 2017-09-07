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В Прикамье дорожник погиб в ДТП с 7 грузовикамиСегодня в 09:36

Фотография

Еще два человека пострадали.

6 сентября 2017 года около 16.00 на трассе "Волга" рядом с Очером произошло массовое ДТП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, водитель неисправного грузовика Scania с полуприцепом столкнулся с шестью грузовиками и легковушкой. Одну из машин отбросило на дорожного рабочего, который в момент аварии регулировал движение. Мужчина погиб. Водитель и пассажир легковушки получили травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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