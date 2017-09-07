На территории предприятия.

Вечером 6 сентября 2017 года в Катайском районе 54-летний местный житель погиб под железобетонными плитами.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, на территорию предприятия на улице Строителей заезжал КамАЗ. Грузовик зацепил железобетонную конструкцию, и произошло обрушение плит. Они упали на стоявшего рядом мужчину. Он скончался на месте.