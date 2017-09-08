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В Перми пятый день ищут 17-летнего школьникаСегодня в 09:09

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С сахарным диабетом.

В Перми пятые сутки разыскивают 17-летнего Алексея Анциферова. 4 сентября 2017 года он ушел в школу в районе КамГЭС и не вернулся, передает "Уралинформбюро".

У подростка сахарный диабет, и ему постоянно требуются инъекции инсулина.

Рост Алексея 160-165 сантиметров. У него короткие русые волосы, голубые глаза, пухлые губы, широкий нос. Есть светло-коричневая родинка на лбу. Подросток картавит и сутулится.

В день исчезновения Алексей был одет в строгие темно-серые брюки, белую рубашку, темно-серый джемпер и темно-синюю ветровку. На ногах у него были темные кроссовки, на голове - светлая кепка, при себе - черный рюкзак с белым рисунком.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алексея, просят позвонить в полицию.

Видео: Ксения Нохрина, vk.com

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