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На ЕКАД фура толкнула скутериста под колеса цементовозаСегодня в 09:19

  • Текст

Мужчина погиб.

Вечером 7 сентября 2017 года на 46-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 40-летний водитель фуры МАЗ ехал в сторону Новомосковского тракта. Он не выдержал дистанцию и врезался в попутный скутер. Последний от удара отбросило на встречный цементовоз КамАЗ.

Водитель скутера скончался на месте.

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