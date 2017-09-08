Шашлык не удался.

26-летняя жительница Пермского края госпитализирована в ожоговое отделение с пикника. Инцидент произошел 6 сентября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"Компания друзей во дворе частного дома жарила шашлык. Женщина начала разводить огонь жидкостью для розжига костра. Как пояснила позже пострадавшая, бутылка была не удобная, и жидкость при наливе попала ей на руки и ногу. Когда она сама подожгла спичку, огонь попал на руки и одежду", - рассказали о произошедшем спасатели.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение с ожогами кистей рук и правой стопы 1-2 степени на площади 10%.