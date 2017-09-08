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Под Асбестом бык насмерть забодал хозяинаСегодня в 12:38

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Проводится проверка.

В поселке Шамейском под Асбестом бык насмерть забодал 85-летнего хозяина.

Как рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, инцидент произошел несколько дней назад. Сейчас по факту гибели мужчины проводится проверка.

Быка поймали и передали родственникам погибшего. Животное опасности не представляет.

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