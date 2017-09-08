×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


При пожаре в питерском Эрмитаже погибли котыСегодня в 15:32

Воевавшие с крысами.

Днем 8 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге загорелся Зимний дворец, входящий в ансамбль Эрмитажа.

"Произошло задымление в подвале. Пока на месте работают спасатели. Все комментарии появятся позже", - сказали "Уралинформбюро" в пресс-службе музея.

Следует отметить, что в подвале Зимнего дворца жило большое количество знаменитых "эрмитажных котов", которых завели для уничтожения крыс. По имеющимся данным, погибли 4 животных.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано, пишет "Интерфакс".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
2 комментариев из 2 | смотреть все
что там пострадало? Сегодня в 15:53

Интересно, сколько пропаж шедевров спишут на пожар?

ответить
Сильная независимая Сегодня в 15:59

Котиков-то как жалко :(((((((


ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×