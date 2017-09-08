Воевавшие с крысами.

Днем 8 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге загорелся Зимний дворец, входящий в ансамбль Эрмитажа.

"Произошло задымление в подвале. Пока на месте работают спасатели. Все комментарии появятся позже", - сказали "Уралинформбюро" в пресс-службе музея.

Следует отметить, что в подвале Зимнего дворца жило большое количество знаменитых "эрмитажных котов", которых завели для уничтожения крыс. По имеющимся данным, погибли 4 животных.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано, пишет "Интерфакс".