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В Ленобласти на военных учениях погиб призывник из ПрикамьяСегодня в 16:48

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Еще пятеро солдат пострадали.

7 сентября 2017 года на полигоне под Лугой (Ленинградская область) при проведении учений один военнослужащий погиб, еще пятеро пострадали.

Трагедия произошла во время плановых стрельб из танка, пишут федеральные СМИ. Один из снарядов отклонился от траектории и взорвался рядом с укрытием, где находились военнослужащие группы инженерного обеспечения.

Как стало известно "Уралинформбюро", погибший - 20-летний призывник из Пермского края Андрей Виттих.

"Пусть земля нашему Андрюше будет пухом любим... Помним... Скорбим... Он всегда останется в наших сердцах", "спи спокойно братишка", - пишут родственники молодого человека в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Андрей был призван из села Ножовка (Частинский район) в ноябре 2016 года.

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