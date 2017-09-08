У родителей.

7 сентября в городе Тарко-Сале около 21.30 водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. В аварии погиб 16-летний подросток, сообщили "Уралинформбюро" в отделе пропаганды УГИБДД по Ямалу.

Уточняется, что за рулем легковушки находился 15-летний юноша. Предварительно установлено, что он без спроса взял машину отца.

По факту инцидента проводится проверка.