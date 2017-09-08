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На Уралмаше грузовик "ушел" под землюСегодня в 17:50

  • Текст

На ремонтируемом участке дороги.

В Екатеринбурге на Уралмаше грузовик провалился под землю. Инцидент произошел 8 сентября 2017 года на улице Машиностроителей напротив дома №57.

На снимках, выложенных очевидцами в соцсети "ВКонтакте" видно, что под землю ушло одно из колес грузовика, из-за чего он завалился на бок. В дежурной части городского УГИБДД "Уралинформбюро" сообщили, что обошлось без пострадавших.

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