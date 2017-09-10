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Грузовик раздавил 8 человек под Полевским09 сентября в 18:51

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Трое живы.

8 человек погибли в ДТП, случившемся 9 сентября 2017 года в Свердловской области. Авария, как рассказала "Уралинформбюро" замначальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина, произошла около 17.30 под Полевским.

По полицейским сводкам, у ехавшего по трассе самосвала отвалилось колесо, он завалился на бок, придавив два УАЗа. Трое из шести, ехавших в первой машине, выжили, во второй ехали пятеро - они скончались.

Все погибшие - специалисты Полевского подразделения АО "Газмонтаж". Они возвращались с работы со строительного участка из Екатеринбурга домой в Полевской. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС", семьям погибших сотрудников, а также пострадавшим в тяжелой аварии будет оказана материальная помощь.

"Мы все потрясены автокатастрофой, это огромная потеря. Вечная память погибшим. Мы окажем их родным любую помощь, которая понадобится", - сказал генеральный директор ГК "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал также оказать помощь.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

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