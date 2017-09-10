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Трагедия в Югре: поезд "Адлер-Нижневартовск" не доехал к месту назначения09 сентября в 19:37

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Его протаранил КАМАЗ.

В Югре растет число пострадавших в результате ЧП с поездом №346 Адлер - Нижневартовск. Утром 9 сентября за 17 километров до пункта прибытия в состав на переезде врезался КАМАЗ груженный песком, сообщает "Уралинформбюро".

В плацкартном вагоне, на который пришелся таран, пострадало более 10 человек. В том числе трое детей, доставленных в больницу Нижневартовска. По последним данным местных СМИ, пострадало 17 человек, трое из них в критическом состоянии.

Не исключено, что водитель грузовика уснул за рулем. От удара кабину КАМАЗа оторвало и она отлетела в болото рядом с переездом. Вагон поезда возможно не подлежит восстановлению.

Фото - Типичный Ханты-Мансийск

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