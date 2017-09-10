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Небывалое ДТП под Екатеринбургом - самосвал раздавил восемь человек в "уазиках"Сегодня в 01:30

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И загорелся.

Вечером 9 сентября грузовик с песком выехал на полосу встречного движения на трассе Полевской - Екатеринбург. По ней с работы из мегаполиса в двух автомобилях "УАЗ" ("буханка") возвращались жители Полевского.

Из-за лопнувшего колеса "Рено Премиум" с 23 тоннами песка стал неуправляемым. Первоначально он ударил по боковой "УАЗ", в котором ехали шесть человек. Водитель и два пассажира погибли на месте, трое доставлены в ГКБ №24.

На второй "уазик" самосвал опрокинулся, намертво придавив находившихся в нем 5 человек, сообщает "Уралинформбюро". После чего съехал в кювет и загорелся.

Огонь потушили прибывшие к месту ДТП спасатели. Водитель грузовика получил травмы и также отправлен в больницу.

По информации ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, начато расследование трагедии. Его взял под личный контроль врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Все погибшие - специалисты Полевского подразделения АО "Газмонтаж". Они возвращались со строительного участка в Екатеринбурге. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС", семьям погибших сотрудников, а также пострадавшим в тяжелой аварии будет оказана материальная помощь.

"Мы все потрясены автокатастрофой, это огромная потеря. Вечная память погибшим. Мы окажем их родным любую помощь, которая понадобится", - заявил генеральный директор ГК "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков.

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