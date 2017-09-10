Пассажиров пересадили на другой борт.

10 сентября 2017 года самолет "Саратовских авиалиний", следовавший маршрутом Киров-Симферополь, по технической причине совершил незапланированную посадку в аэропорту Саратова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, посадка прошло в штатном режиме, пострадавших нет. 72 пассажира были размещены в здании аэровокзала.

Уточняется, что в настоящее время пассажиры уже вылетели в Крым резервным бортом.