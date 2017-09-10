Приближающейся к Флориде.

Более 75 000 жителей американского штата Флорида укрылись в специально организованных убежищах от приближающегося урагана "Ирма", сообщает Associated Press.

По данным издания, всего организовано более 400 убежищ в школах, церквях и в общественных центрах. При этом из-за разгула стихии обесточены порядка 170 тысяч домов.

Как ранее сообщал Национальный центр предупреждения ураганов США, мощность "Ирмы" достигала самой высокой, пятой, категории – скорость ветра превышала 250 километров в час. Однако, как пояснили в NASA, ураган затем ослаб до третьей категории, хотя не исключено, что по мере приближения к Флориде он может вновь усилиться.

По словам губернатора штата Рикка Скотта, призвавшего 6,3 миллиона жителей эвакуироваться, когда последует соответствующее предупреждение, на побережье региона могут обрушиться волны высотой порядка трех метров.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что "Ирма" может стать одним из самых разрушительных в истории, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что 7 сентября этот же ураган с порывами ветра до 300 километров в час ударил по островам Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. Погибли 10 человек, инфраструктура разрушена на 95%.