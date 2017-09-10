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В Екатеринбурге водитель "восьмерки" врезался в опору рекламного щитаСегодня в 13:57

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И погубил пассажира.

ДТП с погибшим и пострадавшим произошло ночью 10 сентября 2017 года в Екатеринбурге. На улице Щербакова ВАЗ-2108 врезался в опору рекламного щита, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".

"Я ехал со стороны Ботаники в сторону Щербакова. Он обогнал меня по правому ряду, потом через левый ряд обогнал машину спереди. Потом он влетел в рекламный щит. Машина на боку стояла. Мы ее перевернули", - рассказал спасателям очевидец ДТП.

По предварительной информации, в салоне автомобиля находились 4 человека. Водитель и пассажир, ехавший на переднем сидении, с места аварии сбежали. Пассажирам заднего дивана повезло меньше - один погиб, второй госпитализирован.

В ГИБДД Екатеринбурга уточнили, что водитель ВАЗа не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, после чего произошло столкновение с опорой рекламного щита.


Фото: служба спасения "СОВА"

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