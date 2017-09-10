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В Мексике при землетрясении погибло свыше 60 человекСегодня в 14:38

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Около 250 пострадало.

Не менее 65 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего 8 сентября 2017 года у берегов Мексики.

"К сожалению, 65 человек погибли из-за землетрясения", — написал президент страны Энрике Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, известно о 250 пострадавших. В стране объявлен 3-дневный траур по погибшим, передает "Уралинформбюро".

Землетрясение магнитудой 8,2 стало сильнейшим за последние 100 лет в стране. Эпицентр был зафиксирован в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики. По словам очевидцев, дома начали раскачиваться словно по время бомбежки. В зданиях погас свет. Люди выбегали на улицу полуодетыми, в пижамах, выносили ценные вещи и животных.

Подземные толчки вызвали появление цунами, которое обрушилось на мексиканское побережье. Высота волн достигала 0,7 метров. Экстренное предупреждение было объявлено в соседних странах - Гондурасе, Никарагуа, Гватемале, Сальвадоре, Коста-Рике, Панаме и Эквадоре.

По предварительным данным, без электричества остались около 200 тысяч человек. После землетрясения сейсмологи зафиксировали еще 62 афтершока.

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