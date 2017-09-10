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Под Невьянском ВАЗ-2110 протаранил жилой дом – погиб человекСегодня в 15:30

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Водитель не учел погодные условия.

В ДТП, случившемся в поселке Цементный под Невьянском 9 сентября 2017 года, погиб 37-летний житель Новоуральска.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, около 13.30 в районе Ленина, 70 в угол многоквартирного жилого дома врезался ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель не учел дорожные и метеорологические условия, из-за чего авто "вылетело" с проезжей части прямиком в здание.

Погиб один из пассажиров, еще один с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

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