И отправилась в Америку

Ураган "Ирма", проделавший разрушительный путь через Карибское море и частично Атлантический океан, унес с собой часть последнего.

"Моя семья на Багамах говорит, что "Ирма" высосала всю воду. Воды буквально нет. Пляж и океан исчезли", - написал пользователь @Piznack в Twitter.

Как пишет Huffpost, такой феномен реален и происходит во время мощных ураганов. В центре шторма, где давление экстремально низкое, вода тянется вниз, меняя тем самым поверхность океана.

В Багамском метеорологическом управлении предупредили людей, что вода, отступившая от пляжей островов Лонг-Айленд и Эксума, может вернуться в любой момент и следует быть осторожными.

Стоит отметить, что бушующая "Ирма" убила по меньшей мере 22 человека и тысячи заставила эвакуироваться. Ураган приближается к Флориде. Более 75 000 жителей американского штата укрылись в специально организованных убежищах.

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