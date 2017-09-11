×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Десятку" разорвало пополам в ДТП в Челябинске10 сентября в 18:11

  • Текст

Переднюю часть расплющило.

ДТП с пострадавшими произошло 10 сентября 2017 года на Бродокалмакском тракте в Челябинске.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault. В результате столкновения отечественную легковушку буквально разорвало напополам.

В дежурной части регионального ГУ МВД России "Уралинформбюро" пояснили, что в ДТП пострадали 3 человека – водитель и пассажиры Renault, они доставлены в больницу. О том, пострадал ли кто-нибудь из ВАЗа, пока информации нет.


Фото: Ruslan Shafigin и Vika Shagaeva, "Регион-74 Челябинск" / vk.com

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×