Переднюю часть расплющило.

ДТП с пострадавшими произошло 10 сентября 2017 года на Бродокалмакском тракте в Челябинске.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault. В результате столкновения отечественную легковушку буквально разорвало напополам.

В дежурной части регионального ГУ МВД России "Уралинформбюро" пояснили, что в ДТП пострадали 3 человека – водитель и пассажиры Renault, они доставлены в больницу. О том, пострадал ли кто-нибудь из ВАЗа, пока информации нет.



Фото: Ruslan Shafigin и Vika Shagaeva, "Регион-74 Челябинск" / vk.com