Сообщают СМИ.

В Москве по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере задержан генеральный директор ООО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Андрей Бардин. Задержание топ-менеджера произошло 9 сентября 2017 года перед его вылетом на Сахалин.

Информацию об этом "Ведомостям" подтвердили в пресс-службе "Роснефти". "Службой безопасности ПАО НК "Роснефть" пресечена попытка совершения действий коррупционного характера генеральным директором дочернего общества "РН-Сахалинморнефтегаз" Андреем Бардиным. В настоящее время он задержан правоохранительными органами", - цитирует издание представителя компании.

Андрей Бардин родился в 1973 году в Каменске-Уральском (Свердловская область). В 1996-м начал работать на объектах "Пурнефтегаза" в ЯНАО, а в 2011 году был переведен в центральный аппарат управления ПАО НК "Роснефть". В 2014 году возглавил "сахалинскую" дочку корпорации.