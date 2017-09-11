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В Москве задержали топ-менеджера "Роснефти" из Каменска-Уральского10 сентября в 19:40

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Сообщают СМИ.

В Москве по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере задержан генеральный директор ООО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Андрей Бардин. Задержание топ-менеджера произошло 9 сентября 2017 года перед его вылетом на Сахалин.

Информацию об этом "Ведомостям" подтвердили в пресс-службе "Роснефти". "Службой безопасности ПАО НК "Роснефть" пресечена попытка совершения действий коррупционного характера генеральным директором дочернего общества "РН-Сахалинморнефтегаз" Андреем Бардиным. В настоящее время он задержан правоохранительными органами", - цитирует издание представителя компании.

Андрей Бардин родился в 1973 году в Каменске-Уральском (Свердловская область). В 1996-м начал работать на объектах "Пурнефтегаза" в ЯНАО, а в 2011 году был переведен в центральный аппарат управления ПАО НК "Роснефть". В 2014 году возглавил "сахалинскую" дочку корпорации.

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