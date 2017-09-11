И двое взрослых.

Днем 10 сентября 2017 года в Миассе на Тургоякском шоссе ВАЗ-2110 вылетел с дороги и протаранил электроопору.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского ОГИБДД, 40-летний водитель легковушки не справился с управлением. Он получил травмы. Также пострадали трое его пассажиров - дети 6 и 15 лет, а также 79-летняя пенсионерка.