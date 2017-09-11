В Миассе ВАЗ протаранил электроопору - пострадали двое детейСегодня в 09:53
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И двое взрослых.
Днем 10 сентября 2017 года в Миассе на Тургоякском шоссе ВАЗ-2110 вылетел с дороги и протаранил электроопору.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского ОГИБДД, 40-летний водитель легковушки не справился с управлением. Он получил травмы. Также пострадали трое его пассажиров - дети 6 и 15 лет, а также 79-летняя пенсионерка.
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