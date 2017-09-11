Ветхие конструкции обследуют коммунальщики.

9 сентября 2017 года в Краснокамске в одной из квартир дома №13 по улице Большевистской на кровать ребенка рухнул потолок. К счастью, девочки в этот момент в комнате не было.

В ООО "УК РЭП" "Уралинформбюро" не смогли оперативно прокомментировать происшествие. "Сейчас все на месте, как раз разбираются в этой ситуации", - пояснили в обслуживающей организации.