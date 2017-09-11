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В Югре 3 человека погибли в ДТПСегодня в 10:11

  • Текст

Ребенок попал в больницу.

Утром 9 сентября в 45 километрах от Когалыма Toyota Camry попала под грузовик MAN. В аварии погибли 3 человека, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД ХМАО-Югра.

Водитель легковушки превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Водитель Toyota, и два пассажира – женщина и 4-летний ребенок – погибли на месте. Еще один пассажир – 5-летняя девочка с многочисленными травмами доставлена в больницу.

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