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"Ирма" погрузила в темноту свыше 3 миллионов жителей ФлоридыСегодня в 11:16

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Майами частично ушел под воду.

На территорию штата Флорида обрушилась"Ирма". Власти сообщают о первых жертвах: 3 человека погибли в автокатастрофах, спровоцированных ураганом, еще один скончался в укрытии.

Скорость ветра превысила 200 километров в час. Свыше 3 миллионов жителей Флориды остались без электричества, а Майами частично ушел под воду. В городе не работают учебные заведения, офисы и учреждения культуры.

Ранее власти Флориды распорядились об эвакуации жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность. В минувшие выходные штат покинули свыше 6 миллионов человек. Это одна из самых массовых эвакуаций в его истории, передает "Уралинформбюро".

Между тем, американцы потребовали переименовать ураган "Ирма" в "Иванка". Соответствующая петиция появилась на популярном портале Petition site. Жители США недовольны отношением администрации Трампа к проблеме изменения климата.

"Пригласив на работу в администрацию людей, отрицающих изменение климата, выйдя из Парижского соглашения по климату и упразднив федеральный консультативный комитет по оценке изменений климата, администрация Трампа продемонстрировала свою полную безответственность в этом вопросе", — говорится в петиции.

По словам авторов документа, Иванка Трамп, дочь американского лидера, неоднократно заявляла о несогласии с мнением своего отца в вопросе глобального потепления, однако на деле не сделала ничего для изменения его позиции.


Видео: скриншот видео / youtube.com

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