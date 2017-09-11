Из-за старой проводки.

В пожаре в Пермском крае погибли два пенсионера. Деревянный частный дом в селе Бершеть загорелся вечером 9 сентября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

На место пожара прибыли девять единиц техники и 28 человек. Но спасти хозяев дома не удалось – погибли 69-летний мужчина и 68-летняя женщина. Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание устаревшей проводки.