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В Екатеринбурге пропала женщина с большими долгамиСегодня в 14:33

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А мужа избили.

В отдел полиции №15 Екатеринбурга 8 сентября поступило заявление о пропаже Галии Бегишевой. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-группе городского УМВД. Женщина пропала 6 сентября – ушла из дома и не вернулась. Заявление написал ее муж. Бегишева работает бухгалтером в мебельной компании, где супруг является директором.

9 сентября муж вновь обратился в полицию и сообщил, что к нему пришла знакомая супруги и трое неизвестных, которые избили его и похитили его "Газель" с товаром. По словам мужчины, нападавшие требовали вернуть долг супруги.

В ходе проверки полицейские установили личности людей, приходивших к Бегишеву. Они сообщили, что никаких угроз не звучало, и насилия не было. Но Галия действительно задолжала им большую сумму. Автомобиль же был обнаружен неподалеку от дома заявителя.

Полиция проводит проверки по обоим заявлениям. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Галии Бегишевой, просят сообщить ее в полицию по телефонам: 8 (343) 356-42-15, 294-14-94 или 02.

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