На детской площадке.

В Сургуте на одной из детских площадок по улице Мечникова собака вцепилась в лицо 2-летнего мальчика. Как пишут пользователи "ВКонтакте", ребенок получил серьезную травму.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" пояснили, что по сообщениям в соцсети организована доследственная проверка. Животное отловлено и помещено в пункт временного содержания.