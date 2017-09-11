В Перми водитель фуры едва не угробил семью с годовалым ребенкомСегодня в 16:15
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Шофер скрылся с места ДТП.
10 сентября 2017 года в Перми на подъезде в Красавинскому мосту водитель большегруза едва не погубил семью с годовалым ребенком.
Фура задела Lada Granta при перестроении из одного ряда в другой. От удара отечественный автомобиль отбросило на бетонную опору моста. Водитель грузовика скрылся.
В салоне легковушки находился годовалый ребенок. Никто из пассажиров Lada не пострадал, сообщила "Уралинформбюро" участница аварии.
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