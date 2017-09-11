Вооруженных.

В Первоуральске из закрытого лечебного учреждения сбежали шесть пациентов. Троих из них удалось вернуть в психбольницу, еще троих ищут.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, побег произошел вечером 8 сентября 2017 года. Спустя некоторое время троих психбольных заметили в районе стрельбища ГУФСИН. При себе у беглецов было несколько ножей.

На свободе остаются трое пациентов 18 и 19 лет. Всех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении, просьба сообщить ее по телефонам: 8 (3439) 64-82-21 или 02.