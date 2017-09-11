Ее пассажир пострадал.

Днем 11 сентября 2017 года на 180-м километре Серовского тракта вылетел с дороги и перевернулся Hyundai Solaris.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, за рулем иномарки находилась 50-летняя женщина. Она превысила скорость и не справилась с управлением. Автоледи скончалась на месте. Ее 56-летнего пассажира госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки.

Проводится проверка.