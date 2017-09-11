Застройщик вины не признает.

В доме на Патриотов 6/3 в Екатеринбурге выпала створка окна. Часть конструкции рухнула внутрь квартиры, когда хозяйка открыла входную дверь. Стекло, естественно, разбилось. Никто не пострадал.

Жилищный комплекс "Рощинский" был сдан в 2015 году. По словам женщины, она не раз жаловалась на окно застройщику. Однако в компании "Маяк" эту информации не подтверждают.

"Никаких обращений на проблемы с окном от женщины ранее не поступало. Видимо, она вызывала сторонних регулировщиков окон. Они, скорее всего, вместо регулировочного винта открутили петлю", – заявил "Уралинформбюро" представитель компании. Тем не менее, застройщик согласился отремонтировать окно.