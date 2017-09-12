И их мать.

Днем 11 сентября 2017 года на трассе Камышлов - Тавда вылетел с дороги и перевернулся ВАЗ-2109, в котором ехала семья с двумя детьми.

По словам 43-летнего водителя, по пути он услышал глухой хлопок. Машину стало заносить на встречку. Мужчина попытался выровнять авто, но не справился с управлением.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 43-летняя супруга водителя получила открытую черепно-мозговую травму, скальпированную рану головы и травмы обеих кистей. У 3-летнего мальчика и его 8-летней сестры диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы. Девочка получила также ушибленную рану лба и ушиб тазобедренного сустава.

Проводится проверка.