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В Челябинске 13 юных спортсменов получили травмы в ДТПСегодня в 19:24

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Детей обследуют медики.

Полиция Южного Урала разбирается в обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего юных футболистов.

Днем 12 сентября на Троицком тракте в Челябинске грузовик МАЗ врезался в ехавший впереди "Форд Транзит". Последний от удара отбросило на попутный "Мицубиси Каризма", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального главка.

По предварительным данным, нарушений Правил дорожного движения при перевозке несовершеннолетних не выявлено. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации городского минздрава, травмы, в основном черепно-мозговые, получили 13 детей, все они доставлены в медучреждения для обследования.

"Форд Транзит" перевозил учащихся СДЮСШОР №8 Златоуста. "Микроавтобус наш собственный. До этого момента таких ДТП у нас не было", - цитирует ТАСС представителя администрации школы.

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В Челябинске в тройное ДТП угодил автобус с юными футболистами

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