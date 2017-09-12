Два человека пострадали.

11 сентября 2017 года в столице Южного Урала грузовик HINO протаранил столб, ограждение и автодорожный знак.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Челябинской области, водитель не справился с управлением и допустил занос. После удара о препятствия автомобиль вылетел на тротуар.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир грузовика. Последний был госпитализирован.