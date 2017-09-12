"Красный петух" посетил главный вуз СургутаСегодня в 13:24
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Очаг находился на кровле.
Утром 12 сентября 2017 года загорелся Сургутский государственный университет. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.
"Очаг находился на кровле здания. Возгорание было потушено до приезда пожарных подразделений. Сейчас на месте работают дознаватели, выясняются причины произошедшего", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского ГУ МЧС.
Пострадавших нет.
Фото: Дарья Трофимова, vk.com
Фото: Александр Чуприн, vk.com
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