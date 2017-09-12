Известно о двух пострадавших.

Днем 12 сентября 2017 года в Челябинске на Троицком тракте столкнулись микроавтобус, грузовик и легковушка. На месте работают 27 человек и 9 единиц техники, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным РЕН ТВ, в микроавтобусе находилась юношеская футбольная команда - 17 подростков и их тренер. Известно о двух пострадавших.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали предоставить комментарий "Уралинформбюро" позднее.