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В Челябинске в тройное ДТП угодил автобус с юными футболистамиСегодня в 16:00

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Известно о двух пострадавших.

Днем 12 сентября 2017 года в Челябинске на Троицком тракте столкнулись микроавтобус, грузовик и легковушка. На месте работают 27 человек и 9 единиц техники, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным РЕН ТВ, в микроавтобусе находилась юношеская футбольная команда - 17 подростков и их тренер. Известно о двух пострадавших.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали предоставить комментарий "Уралинформбюро" позднее.

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