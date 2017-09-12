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Коляда угодил в ДТП с экс-полицейскимСегодня в 16:28

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Возбуждено дело.

Уральский драматург Николай Коляда попал в ДТП на 10-м километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге. Авария произошла еще в июле 2017 года, однако известно о ней стало только сейчас - после того, как полицейские возбудили уголовное дело.

10 июля около 20.40 столкнулись Renault Duster, за рулем которого находился Коляда, и Hyundai Santa Fe. Иномарки двигались в попутном направлении. Кто стал виновником аварии не уточняется. Серьезно пострадал 36-летний пассажир Hyundai - экс-полицейский из Москвы.

"ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области 1 сентября 2017 года возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Дело пока бесфигурантное.

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