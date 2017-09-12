И четверых взрослых.

Утром 12 сентября на автодороге Байгазино - Марксист (Аргаяшский район) лоб в лоб столкнулись "семерка" и Datsun. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

43-летний водитель иномарки вырулил на встречную полосу для обгона и врезался в ВАЗ-21074 под управлением 27-летнего мужчины.

В результате столкновения двое детей 2 и 4 лет, ехавшие в "Ладе", получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу увезли пассажиров Datsun 25 и 55 лет и обоих водителей.