В реке Чусовой.

В Перми нашли тело пропавшего 4 сентября 17-летнего школьника. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, труп выловили 12 сентября из реки Чусовой в районе Чусовского моста.

Проводится доследственная проверка. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

9 дней назад молодой человек пошел из дома в школу в Орджоникидзевском районе и пропал. Стоит отметить, что менее года назад юноша переехал в Пермь из Свердловской области.



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